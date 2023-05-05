Başkan Erdoğan'ın İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta? 'YÜZYILIN MİTİNGİ' nerede yapılacak? 2023 Seçim İstanbul mitingine NASIL GİDİLİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul mitingi için geri sayım başladı. Miting alanına nasıl gidileceğini merak edenler konu hakkında detayları araştırıyor. İşte merak edilenler...
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN İSTANBUL MİTİNGİ NE ZAMAN?
AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın ortak katılımlarıyla 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Atatürk Havalimanı'nda "Yüzyılın Mitingi"nin yapılacağı belirtildi.
Yapılacak dev miting için sahne kurulumları giriş ve çıkışlarda bulunun güvenlik önlemleri için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sahne kurulumunun büyük bir kısmı tamamlandı. Sahnede yer alacak dev ekranlar ve ses sistemleri yerleştirilecek. Bayraklar ile süsleme ve ulaşım koordinasyonu gibi çalışmalar devam ediyor.