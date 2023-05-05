Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 05.05.2023 10:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.05.2023 10:10
    ABONE OL

    AK Parti Bingöl Milletvekili adayları kimler? AK Parti Bingöl Milletvekili adayları isim listesi! 28. dönem Bingöl adayları kimler oldu?

    AK Parti Bingöl milletvekili aday listesi açıklandı. En sık aratılanlar arasında AK Parti Bingöl Milletvekili adayları yer alıyor. İşte AK Parti Milletvekili adayları isim listesi...

    takvim.com.tr
    AK Parti Bingöl Milletvekili adayları kimler? AK Parti Bingöl Milletvekili adayları isim listesi! 28. dönem Bingöl adayları kimler oldu?

    Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine sayılı gün kaldı. AK Parti'den milletvekili adayı olarak gösterilen isimlerin listesi açıklandı.

    AK PARTİ BİNGÖL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

    Bingöl 1. sıra - Feyzi Berdibek

    Bingöl 2. sıra - Zeki Korkutata

    Bingöl 3. sıra - Furkan Ufuk Coşkun

    BAKANLAR ÜST SIRALARDAN ADAY

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra

        Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra

        Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra

        Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. bölge 1. sıra

        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıra

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıra

        Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. bölge 1. sıra

        Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş 1. sıra

        Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun 1. sıra

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon 1. sıra
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Tetikçi Batı medyasının küstah manşetleri! Erdoğan...
        Haberler Yaşam AK Parti Bingöl Milletvekili adayları kimler? AK Parti Bingöl Milletvekili adayları isim listesi! 28. dönem Bingöl adayları kimler oldu?
            loading
            SON DAKİKA