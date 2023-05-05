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    Adana Seyhan'da kan donduran cinayet: Aldatınca çıldırdım

    Özgür Durmuş, eşini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini hayattan kopardı. Kayınbabasını da ağır yaraladı. "Eşim 6 çocuğumdan 2'sinin benden olmadığını söyleyince cinnet geçirdim" diyerek kendini savunmaya çalıştı.

    Aldatınca çıldırdım
    Adana Seyhan'da alkol bağımlısı Özgür Durmuş'un (42) şiddet uyguladığı 6 çocuğu, daha önce Sevgi Evleri'ne yerleştirildi. Önceki gün saat 01.00 sıralarında ise Durmuş ile eşi İptihel Baba (29), otomobilde içki içerek sohbet etti. Birdenbire tartışma yaşayınca çift, eve gitti. Tartışmaya kayınpederi Muhammed Zeki Baba (60), kayınvalidesi İnaye Hellak (59) ve engelli kayınbiraderi Muhammed Baba (28) da karıştı.




    Özgür Durmuş, bıçakla eşi, kayınvalidesi ile engelli kayınbiraderini boğazını keserek katletti. Kayınpederi Muhammed Zeki Baba'yı (60) da ağır yaraladı. Tutuklanan cani, cinayetten saatler önce eşinin, otomobilde içki içerken 6 çocuklarının 2'sinin kendisinden olmadığını söylediğini ileri sürüp, "Bu yüzden aramızda tartışma çıktı, eve gidip olayı gerçekleştirdim" dedi. Öte yandan 6 çocuk annesi kadının öldürülmeden saatler önce kocasıyla birlikte yemek yediği belirlendi.
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    Haberler Yaşam Adana Seyhan'da kan donduran cinayet: Aldatınca çıldırdım
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