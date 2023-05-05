Düzce'de düzenlenecek Türkiye Rafting Şampiyonası için antrenman yapmak isteyen Buse Bursalı, Cansu Öztürk, Feyza Ekin Beşikçi ve Dursiye Gedikoğlu, botla Melen Çayı'na açıldı. Bir süre suda ilerleyen sporcular, yönlerini şaşırdı. Sporculardan haber alınamaması üzerine AFAD aramalara başladı. Sporcular, Sakarya sınırlarında yer alan Melen Barajı kapaklarının yanında ortaya çıktı. Kapaklar sayesinde sürüklenmekten kurtulan sporcuların sağlık durumlarının iyi olduğu anlaşıldı
- Yaşam
- 05.05.2023 Gazete
4 kadın raftingci, Melen Barajı kapaklarına takılıp kurtuldu
Antreman sırasında kaybolan Buse Bursalı, Cansu Öztürk, Feyza Ekin Beşikçi ve Dursiye Gedikoğlu, Melen Barajı kapaklarına takılıp kurtuldu.
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