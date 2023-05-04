Hıdırellez'de ne yapılır, ne zaman dilek dilenir? Hıdırellez tarihi 2023 | HIDIRELLEZ gül ağacı ritüelleri neler?

Her yıl 6 Mayıs'ta kutlanan Hıdırellez'de neler yapıldığı merak ediliyor. Türkiye'nin yanı sıra Balkanlar ile Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Azerbaycan gibi ülkelerde geleneksel bir bayram olarak biliniyor. İşte Hıdırellez ritüelleri...
2023 HIDIRELLEZ NE ZAMAN?
Hıdırellez her yıl 5-6 Mayıs'ta geleneksel bir bayram olarak kutlanıyor. Bu yıl ise Hıdırellez Cuma ve Cumartesi günlerine denk gelmektedir.
HIDIRELLEZ NEDİR?
Hıdırellez ya da Hıdrellez, Orta Asya, Ortadoğu ve Anadolu'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır.