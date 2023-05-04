HIDIRELLEZ DUASI | Hıdırellez DİLEK VE BEREKET DUASI! Hıdırellez'de dilek duası nasıl edilir?

Hıdırelleze kısa bir süre kalırken Hıdırellez dilek duası merak ediliyor. İşte hıdırellez duası...
HIDIRELLEZ DUASI
Hıdırellez gecesi farklı amaçlarda birçok dua okunur.
Bereket için;
"Allahümme Rabbühü Ya Halkalhalas Muhammedin Resulullah Yetiş imdadıma ya Hızır ya İlyas. Amin"
Dilek için;
"Bin bir adım bir adım
Allah bir adım adım
Kerim kerem Allah
Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah
La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin" duaları okunur.