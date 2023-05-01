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    • Yaşam
    • 01.05.2023 12:01
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    • 01.05.2023 12:01
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    SEÇMEN KAĞIDI nereden alınır, olmadan oy kullanılır mı? YSK Yurt İçi SEÇMEN SORGULAMA ekranı 2023! Seçmen kağıdı zorunlu mu, ne zaman gelir?

    2023'te yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için araştırmalar hızlandı. Özellikle en sık aratılanlar arasında seçmen kağıdı nereden alınır sorusu yer alıyor. Peki, YSK seçmen kağıdı nereden alınır? İşte YSK seçmen kağıdı sorgulama ekranı...

    takvim.com.tr
    Seçmen kağıdı nereden alınır?

    2023'te yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için araştırmalar hızlandı. Özellikle en sık aratılanlar arasında seçmen kağıdı nereden alınır sorusu yer alıyor. Peki, YSK seçmen kağıdı nereden alınır? İşte YSK seçmen kağıdı sorgulama ekranı...

    YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

    E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

    SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Seçmen kaydı sorgulama ekranı hem YSK hem de e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. Oturdukları şehirlerde nerede oy kullanacağını merak eden vatandaşlar ise bu iki seçenekten birine giriş yaparak, oy kullanacakları yeri öğrenebiliyor.

        YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

        Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor. Eğer seçmen listesi sorgulamasında isminiz çıkmazsa düzeltme ve yerleşim yeri adresi değiştirmek isteyenlerin nüfus müdürlüklerine şahsen başvurmanız gerekiyor.

        E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

        Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan "Giriş Yap" bağlantısına tıklayın. Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz. Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

        "10 MART'TA SEÇİM KARARI ALACAĞIZ"

        Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır. Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu sayfada görüntülenir.

        SEÇMEN KAĞIDI NE ZAMAN GELİR?

        Her seçmen için hangi seçim çevresi ve bölgesinde, kaç numaralı sandıkta oy vereceğini gösterir belge(seçmen bilgi kâğıdı) genellikle seçimlerden 21 gün önce gönderilmeye başlanır. Seçmen bilgi kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, http://www.ysk.gov.tr/ internet sayfasından "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden aynı bilgileri sorgulayarak öğrenebilir.
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        Haberler Yaşam SEÇMEN KAĞIDI nereden alınır, olmadan oy kullanılır mı? YSK Yurt İçi SEÇMEN SORGULAMA ekranı 2023! Seçmen kağıdı zorunlu mu, ne zaman gelir?
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