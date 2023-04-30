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    • Yaşam
    • 30.04.2023 09:40
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    • 30.04.2023 09:40
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    AK Parti Osmaniye Milletvekili adayları! 28. dönem AK Parti Osmaniye Milletvekili adayları İSİM LİSTESİ! Osmaniye'den kimler aday oldu?

    AK Parti'de 2023 seçimleri Milletvekili aday listesi belli oldu. Birçok kişi isim listesini merak ediyor. İşte AK Parti Osmaniye Milletvekili adayları isim listesi!

    takvim.com.tr
    AK Parti Osmaniye Milletvekili adayları!

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "600 milletvekili adayımızı YSK'ya teslim ettik. 65 arkadaşımız için 3 dönem kuralını bu sefer uygulamış olduk. En genç vekil adayımız 18 yaşında, en yaşlısı 73 yaşında. Mevcut vekillerimizden 104'ü listelerde yer aldı" ifadelerini kullandı. İşte AK Parti Osmaniye Milletvekili adayları...

    OSMANİYE

    OSMANİYE 1 DERYA YANIK

    OSMANİYE 2 SEYDİ GÜLSOY

    OSMANİYE 3 İLYAS YİĞİT

    OSMANİYE 4 MESUT TOKUR

    BAKANLAR ÜST SIRALARDAN ADAY

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra

    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra

        Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. bölge 1. sıra

        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıra

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıra

        Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. bölge 1. sıra

        Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş 1. sıra

        Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun 1. sıra

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon 1. sıra
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