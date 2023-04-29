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    • Yaşam
    • 29.04.2023 08:01
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    • 29.04.2023 08:01
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    Anneler Günü ne zaman? 2023 ANNELER GÜNÜ hangi güne denk geliyor? Haftaya anneler günü mü?

    Anneler Günü ne zaman sorusu binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Buy özel günde annesinde hediye almak ve sürpriz hazırlamak isteyenler araştırmalara başladı. Peki, Anneler Günü ne zaman? İşte Anneler Günü tarihi, önemi ve anlamı...

    takvim.com.tr
    Anneler Günü ne zaman?

    Anneler Günü ne zaman sorusu binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Buy özel günde annesinde hediye almak ve sürpriz hazırlamak isteyenler araştırmalara başladı. Peki, Anneler Günü ne zaman? İşte Anneler Günü tarihi, önemi ve anlamı...

    ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

    Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır. Anneler Günü 14 Mayıs Pazar günü kutlanacak.

    ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

    Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

    ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

    ANNELER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ

    1) Buket Çicek

    2) Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek meyveler)

    3) Küçük Ev Aletleri

    4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları

        5) Giyim Eşyası

        6) Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.)

        7) Fotoğraf Çerçevesi

        8) Duvar Saati

        9) Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)
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        Haberler Yaşam Anneler Günü ne zaman? 2023 ANNELER GÜNÜ hangi güne denk geliyor? Haftaya anneler günü mü?
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