1 Mayıs KARGOLAR açık mı, kapalı mı? KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ! 1 Mayıs 2023 Pazartesi İşçi Bayramı MNG, Yurtiçi, Aras, PTT KARGOLAR AÇIK MI?

1 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?

Kargo şirketlerinin çalışma saatleri, diğer kurumlara göre farklılık göstermektedir. Dolayısıyla, her kargo firmasının kendi işletme durumuna göre çalışma gün ve saatleri değişiklik gösterebilir. İşte, kargolardan alınan o bilgiler;

Yurtiçi Kargo: 1 Mayıs Pazartesi günü birimler kapalı olacaktır.

Aras Kargo: 1 Mayıs Pazartesi günü resmi tatil olması dolayısıyla hizmet verilmemektedir. Tüm şubeler kapalı olacaktır.

MNG Kargo: MNG Kargo: 1 Mayıs Pazartesi günü MNG kargo da resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.