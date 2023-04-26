Spor camiasına 80 milyon dolarlık vurgun!

DenizBank eski Şube Müdürü Seçil Erzan, aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando, Emre Çolak, Muslera ve Selçuk İnan gibi önemli isimleri, "özel kapalı fon sistemi" iddiasıyla 80 milyon dolar (1.6 Milyar TL) dolandırdı. Şikayet üzerine, İstanbul Savcılğı, soruşturma başlattı.

Denizbank Genel Müdür Hakan Ateş ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu hakkındaki suç duyurusu üzerine bu iki isim hakkında polis eşliğinde savcılığa getirilmesi kararı çıkarıldı.

Denizbank Florya eski Şube Müdürü Seçil Erzan'a parçalar halinde yaklaşık 4 milyon dolar verdiğini iddia eden Selçuk İnan, bu paranın 1.5 milyon dolarını geri alamadığını anlattı. "Şüpheli bu işi tek başına yapmadı. Ateş ve Aydoğdu da suçlu" ifadesini kullandı. Mustafa Sait ÖZKAN