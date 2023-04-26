Rusya’da yangın! 1 ölü 659 kişi evsiz kaldı

Rusya'nın Sverdlovsk bölgesine bağlı Sosva, Tayozhny, Visim, Neustroyeva, Karpinsk ve Progress'ta yangınlar çıktı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangınlarda 178 binanın küle döndüğü, 148'i çocuk toplam 659 kişinin evsiz kaldığı belirtildi. Sosva'daki yangında ise 62 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Yangınlara 380'den fazla itfaiyecinin havadan ve karadan müdahale ettiği öğrenildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Karpinsk kasabasındaki yangının söndürüldüğü, diğer bölgelerdeki yangınların da kontrol altına alındığı kaydedildi.

Yangınlarla ilgili iki ayrı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.