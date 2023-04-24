Nicolas Joy: “Dijital Marka Planlama Bir Meslektir” saygısızlığa tahammülümüz kalmadı

Nicolas Joy; "Uzun zamandır bir çok ünlü isim ve bir çok ünlü markanın dijital ve basın planlamasını yaptık. Yaptığımız reklam kampanyaları ile markaların cirolarına katkıda bulunurken yapay zeka ile markaların uluslararası düzeye taşınmasına katkıda bulunduk. Yaptığımız her işte başarılı olduk ve olmaya devam edeceğiz. Ne yazık ki dijital dünya emekçilerine saygısızlık her geçen gün artmakta. Gelişen teknoloji ile beraber sosyal medya ve dijital platformların önemi arttı. Bir çok meslek grubu PR çalışmasına başvurdu. PR Meslektaşlarına ve ya rakiplerine fark atmak isteyen kuruluşların bir yarış içerisinde ipi göğüsleme çabasına benziyor. PR sabır gerektiren bir çalışmadır. Sihirli değnek ile değil emek harcanarak yapılan bir iştir. Son zamanlarda dijital dünya emekçileri sayesinde belli bir kitleye ulaşmış kişilerin yine aynı emekçilere saldırılarını üzülerek görmekteyiz. Ne acıdır ki belli bir noktaya getirilen kişi ve kuruluşlarda bunu daha fazla yaşamaktadırlar.

Sizler nasıl mesleğinizi icra ederken aylık belli bir maaş alıyorsanız dijital dünya emekçileri de bu meslekten para kazanıyor. Emeğe saygı biraz. Dijital dünya emekçileri doğal afetler, sosyal sorumluluklar, toplumsal olaylar… dahil gecesini gündüzüne katarken " klavye başında oturan, oturduğu yerden para kazanan insanlar" değiller" dedi.

Nicolas Joy; "Herkes ünlü ve şöhret olmak istiyor ama kimse ücret ödemek istemiyor. Lütfen dijital dünya emekçilerine biraz saygı" diyerek dijital dünya çalışanlarına büyük destek verdi.

ilandır

