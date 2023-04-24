Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 24.04.2023 08:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.04.2023 08:49
    ABONE OL

    Mide küçültme ameliyatı can aldı! Aynı doktor 3. kez ölüm

    İstanbul Şişli'de bulunan özel bir hastanede görev yapan Prof. Dr. Alper Çelik'in gerçekleştirdiği mide ameliyatının ardından 63 yaşındaki hasta Menşure Bakan, gelişen komplikasyonlar neticesinden yaşamını yitirdi. Ortaya çıkan bulguları önemsemediği ve hastasını tedavi için hastaneye yönlendirmediği belirtilen Çelik hakkında, 'Taksirle Ölüme Neden Olma' suçundan dava açıldı. Çelik'in iki hastasının ölümünden de sorumlu tutulduğu öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Mide küçültme can daha aldı!

    İstanbul Şişli'deki özel bir hastanede Prof. Dr. Alper Çelik tarafından mide küçültme ameliyatı olmak için bıçak altına yatan 63 yaşındaki Menşure Bakan, ameliyat sonrası hayatını kaybetti.

    KRONİK ŞEKER HASTASIYDI
    63 yaşındaki Menşure Bakan, kronik şeker hastasıydı. Tedavi maksadıyla ünlü Prof. Dr. Alper Çelik'e müracaat eden Bakan, 'Mide Küçültme' ameliyatı için 28 Ocak 2019 günü hastaneye yatırıldı.

    Ameliyattan sonra taburcu edilen Bakan, iddiaya göre ağrılar içinde kıvranıyor ve günlerdir de tuvaletine çıkamıyordu.

    SAĞLIK DURUMU BOZULDU
    Sağlık durumu kötüye giden Bakan'ın ameliyattan 17 gün sonra mide kaçağı tablosu oluştuğu belirlendi.

        Mesude Bakan, drenaj ve antbiyotik tedavisi başlamasına rağmen tedaviye yanıt vermedi ve hayatını kaybetti.

        ADLİ TIP 'KUSURLU' DEDİ
        Yaşlı kadının ailesi olayla ilgili şikayetçi oldu. Yürütülen soruşturmada dosya, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Adli Tıp İhtisas Dairesi'nin, ölen şahsın ameliyatı sonrasında olmaması gereken "kaçak" olarak nitelenen komplikasyonun geliştiği, ancak ameliyat sonrası hasta bakım ve kontrolünde ihmallerin bulunduğu açıklanarak bu ihmallerin meydana gelen ölüm olayıyla illiyet ilişkisinin bulunduğu belirtildi.

            Hastanın uygun ortamda tedavi edilmemesinin yanı sıra kaçağa bağlı komplikasyonun engellenmesinde ihmali hareketlerin bulunduğu, bundan ötürü de şüpheli doktorun kusurlu olduğu rapor edildi.

            AYNI DOKTOR AYNI İHMALLER
            İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili Prof. Doktor Alper Çelik hakkında, 'Taksirle Ölüme Neden Olma' suçundan dava açıldı.

            Hazırlanan iddianamede, komplikasyonlar gelişmesine ve doktora da bildirilmesine rağmen ölen şahsın hatalı olarak taburcu edildiği ve durumunun aciliyetini bildirilmeksizin bir tıbbi kuruluşa yönlendirilmediği, bundan ötürü de şüpheli doktorun meydana gelen ölümde kusurunun bulunduğu anlatıldı.

                Hakkında, 'Ölüme neden olma' suçundan dava açılan ünlü Doktor, Bülent Zaim ve Selahhatin Serin isimli iki hastasının ölümünden sorumlu tutuluyor.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                Turuncu kategorideki hain Frankfurt’ta ortaya çıktı
                Haberler Yaşam Mide küçültme ameliyatı can aldı! Aynı doktor 3. kez ölüm
                    loading
                    SON DAKİKA