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    • Yaşam
    • 24.04.2023 12:01
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    • 24.04.2023 12:01
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    Iğdır AK Parti Milletvekili adayları! AK Parti 28. dönem AK Parti IĞDIR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI isim listesi! Iğdır'dan kimler aday oldu?

    AK Parti, 28'inci dönem milletvekili seçimi için aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sundu.Bu nedenle il il aday isimleri merak edildi. Peki, AK Parti Iğdır Milletvekili adayları kimler? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Iğdır AK Parti Milletvekili adayları!

    AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim etti. 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan seçimler öncesi AK Parti'nin milletvekili aday listelerinde, 3 dönem kuralı istinasız olarak uygulanırken, bakanların listeye hangi ilden kaçıncı sıradan gireceği de açıklandı.

    IĞDIR AK PARTİ ADAY LİSTESİ

    IĞDIR 1 CANTÜRK ALAGÖZ

    IĞDIR 2 AHMET TUTULMAZ

    AK PARTİ'DE, 113 KADIN MİLLETVEKİLİ ADAYI

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dışındaki tüm bakanlar; milletvekili aday listesinde ilk sıralarda yer aldı. Erkek milletvekili aday sayısı 487, kadın aday sayısı 113 oldu. Listede 5 engelli aday yer aldı. 18-20 yaş aralığındaki aday sayısı 2, 20-30 yaş aralığında 23, 30-40 yaş aralığında 93, 40-50 yaş aralığında 210, 50-60 yaş aralığında 214, 60-65 yaş aralığında 38 olurken; 65 yaş üstü aday sayısı ise 20 oldu.

        Ayrıca, ilkokul mezunu aday sayısı 4, lise mezunu aday sayısı 37, ön lisans mezunu aday sayısı 26, lisans mezunu aday sayısı 341, yüksek lisans mezunu aday sayısı 139, doktora mezunu aday sayısı 53 oldu.

        27'nci dönem milletvekillerinden olup tekrar aday gösterilen sayısı 104 olurken; en genç aday İzmir 1'inci bölgeden aday olan Nisa Alptekin (18), en yaşlı aday ise İstanbul 3'üncü bölge adayı Şamil Ayrım (73) oldu.
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        Haberler Yaşam Iğdır AK Parti Milletvekili adayları! AK Parti 28. dönem AK Parti IĞDIR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI isim listesi! Iğdır'dan kimler aday oldu?
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