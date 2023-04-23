Askerlik yerleri açıklanma tarihi! MSB turkiye.gov.tr ASKERLİK YERİ SORGULAMA ekranı! 2023 Mayıs celbi ne zaman belli olacak?

MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesi sık sık ziyaret ediliyor. 2023 Mayıs döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlüler, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi merak ediliyor. İşte Mayıs celbi açıklanma tarihi...