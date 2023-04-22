Bayramda MÜZELER, SARAYLAR ücretsiz mi? RAMAZAN BAYRAMI gezilecek bedava yerler 2023! İstanbul, Ankara, İzmir bayramda ücretsiz gezilecek yerler...

BAYRAMDA TOPKAPI SARAYI AÇIK MI?

Topkapı Sarayı Salı günleri kapalıdır. Resmi tatil ve dini bayramlar; saray, köşk ve kasırların kapalı olduğu günlere denk geldiğinde; saray, köşk ve kasırlar ziyarete kapalıdır.



Ramazan Bayramı 1. Günü:

Kapalı



Ramazan Bayramı 2. Günü:

Açık



Ramazan Bayramı 3. Günü:

Açık