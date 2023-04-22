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    • Yaşam
    • 22.04.2023 07:00
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    • 22.04.2023 07:00
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    Bayram günü kılınacak namazlar, çekilecek tesbihler ve zikirler... Bayramda hangi dualar, sureler okunur?

    Bayram günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar merak ediliyor. Bayramı ibadet ederek geçirecek olanlar araştırmalarını hızlandırdı.

    takvim.com.tr
    Bayram ve arefe günü kılınacak namazlar, çekilecek tesbihler ve zikirler...

    Bayramı 21 ile 23 Nisan günleri arasında idrak edilecek bayram için nefesler tutuldu. 11 ayın sultanı Ramazan'ın son günü olan Bayramda ibadet etmek isteyenler ise konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, Bayramda hangi ibadetler yapılır? Bayramda okunacak dualar neler? Ramazan Bayramı ibadetleri neler? İşte detaylar...

    BAYRAM GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

    Bayramda içinde İhlas Suresi'nin sürekli okunması gerektiği vurgulanıyor.

    İhlas Suresi'nin Arapça okunuşu:

    "Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad."

    İhlas Suresi'nin Türkçe çevirisi:

    "De ki; O Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir). (O) Doğurmadı ve doğurulmadı. O'na bir denk de olmadı."

    Arefe gününün faziletine binaen Resulullah Sallallahü aleyhi ve Sellem buyurdular ki "Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur."

        Arefe bayramı ve geceleri mümkünse 1001 kere

        "Estagfirullahe'l-azime be etubü ileyh" İstigfar etmeli ve tesbih namazı kılmalıdır.

        Resulullah (s.a.v) Arefe günü şu duayı okurdu:

        'Allahümmec'al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran' Allah'ım Kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah'ım göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır. Her kim bu duayı okursa büyük mükâfata nail olur."

        AREFE GÜNÜ YAPILACAK OLAN İBADETLER

        TÖVBE NAMAZI KILMAK

        İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.

        MAHSUS NAMAZ

        Zeval vakti olduğunda göğün altına çıkmalı (yani açık alanda olmalı) öğlen ve ikindi namazlarını ruku ve secdesini güzel bir şekilde yaparak kılmalı. Namazları bittikten sonra iki rekat namaz kılmalı. Namazın birinci rekatında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır.

        Bu namazın ardından 4 rekat namaz kılmalıdır. Namaz iki rekat iki rekat kılınmalıdır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 50 kere ihlas suresini okumalıdır. Bu namaz Emire'l Mümin'in Hz. Ali'nin namazıdır.

            PEYGAMBER EFENDİMİZİN OKUDUĞU DUA

            "Resulullah (s.a.v) Arife günü şu duayı okurdu: Allâhümmec'al fî kalbî nûran ve fî basarî nûran ve fî sem'î nûran ve 'an yemînî nûran ve 'an yesârî nûran ve fevkî nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfî nûran vec'al lî nûran. Ve fî rivâyetin: 'Asabî ve lahmî ve demî ve şa'rî ve beşerî kâne yekûlü fî du'âihî"

            Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle (bir başka rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.
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            Haberler Yaşam Bayram günü kılınacak namazlar, çekilecek tesbihler ve zikirler... Bayramda hangi dualar, sureler okunur?
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