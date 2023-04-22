AK Parti Osmaniye Milletvekili adayları! 28. dönem AK Parti Osmaniye Milletvekili adayları İSİM LİSTESİ! Osmaniye'den kimler aday oldu?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "600 milletvekili adayımızı YSK'ya teslim ettik. 65 arkadaşımız için 3 dönem kuralını bu sefer uygulamış olduk. En genç vekil adayımız 18 yaşında, en yaşlısı 73 yaşında. Mevcut vekillerimizden 104'ü listelerde yer aldı" ifadelerini kullandı. İşte AK Parti Osmaniye Milletvekili adayları...