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    80 milyon dolarlık vurgun! Fatih Terim, Arda Turan, Muslera ve Selçuk İnan'a dolandırıcının kurbanı oldu

    Banka müdürü Seçil Erzan, müşterilerin güvenini kazandı. Özel fon yalanıyla kandırdı. 80 milyon dolar çarptı. Dolandırdığı isimler arasında Fatih Terim, Arda Turan, Muslera ve Selçuk İnan da var...

    Çok ’fona’ çarptı
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    İstanbul'da yaşayan özel bir bankanın şube müdürü Seçil Erzan filmlere taş çıkartan bir soyguna imza attı.

    Seçil Erzan, 2010'lu yıllarda Florya'da şube müdürüyken müşterilerinin güvenini kazandı. Sonra kendilerine 'özel bir fon'dan bahsetmeye başladı.

    Üst düzey yöneticilerin, patronların bile bu fon sayesinde para kazandığı yalanını attı. Erzan, güvenini kazandığı isimlerden yakınlarını da bu 'fon'a para yatırmaları için kandırdı. Erzan, kredibilitesini artırmak için tezgahına düşürdüğü isimlere söz konusu fondan bir süre kazanç sağladı.

        Bu şekilde tam 80 milyon dolarlık vurgun yaptı. Bir müşteri dolandırıldığını anladı.

        'Fon'dan ayrılmak istediğinde, Seçil Erzan kendisine banka ibaresi taşıyan 3.5 milyon dolar ve 1 milyon 523 bin dolarlık belge yolladı.

        Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da mağdurlar arasında olduğu vurgulandı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, zanlıyı Göktürk'teki villasında yakaladı.

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        Haberler Yaşam 80 milyon dolarlık vurgun! Fatih Terim, Arda Turan, Muslera ve Selçuk İnan'a dolandırıcının kurbanı oldu
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