80 milyon dolarlık vurgun! Fatih Terim, Arda Turan, Muslera ve Selçuk İnan'a dolandırıcının kurbanı oldu

İstanbul'da yaşayan özel bir bankanın şube müdürü Seçil Erzan filmlere taş çıkartan bir soyguna imza attı.
Seçil Erzan, 2010'lu yıllarda Florya'da şube müdürüyken müşterilerinin güvenini kazandı. Sonra kendilerine 'özel bir fon'dan bahsetmeye başladı.
Üst düzey yöneticilerin, patronların bile bu fon sayesinde para kazandığı yalanını attı. Erzan, güvenini kazandığı isimlerden yakınlarını da bu 'fon'a para yatırmaları için kandırdı. Erzan, kredibilitesini artırmak için tezgahına düşürdüğü isimlere söz konusu fondan bir süre kazanç sağladı.