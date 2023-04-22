80 milyon dolarlık vurgun! Fatih Terim, Arda Turan, Muslera ve Selçuk İnan'a dolandırıcının kurbanı oldu

Üst düzey yöneticilerin, patronların bile bu fon sayesinde para kazandığı yalanını attı. Erzan, güvenini kazandığı isimlerden yakınlarını da bu 'fon'a para yatırmaları için kandırdı. Erzan, kredibilitesini artırmak için tezgahına düşürdüğü isimlere söz konusu fondan bir süre kazanç sağladı.