20-21-22-23 Nisan’da semt pazarları kurulacak mı? BAYRAMDA PAZARLAR açık mı? SEMT PAZARLARI kapalı mı? İstanbul, Ankara, İzmir...

Bayramda pazarlar açık olur mu sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Peki, bayramda pazarlar açık olur mu? İşte detaylar...
20-21-22-23 NİSAN SEMT PAZARI KURULACAK MI?
Bayram süresi boyunca birçok semt pazarı kapalı olacak.
PAZARLAR KAÇ SAAT AÇIK?
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede yer alan bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı'nın Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yer verilen kurallara uymak şartı ile semt pazarları ve Pazar yerleri 07:00 – 20:00 saatleri arasında açılabilecek.