2023'te yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için araştırmalar hızlandı. Özellikle en sık aratılanlar arasında seçmen kağıdı nereden alınır sorusu yer alıyor. Peki, YSK seçmen kağıdı nereden alınır? İşte YSK seçmen kağıdı sorgulama ekranı...
SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Seçmen kaydı sorgulama ekranı hem YSK hem de e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. Oturdukları şehirlerde nerede oy kullanacağını merak eden vatandaşlar ise bu iki seçenekten birine giriş yaparak, oy kullanacakları yeri öğrenebiliyor.