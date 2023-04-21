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    • Yaşam
    • 21.04.2023 11:01
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    • 21.04.2023 11:01
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    RAMAZAN BAYRAMI gezilecek bedava yerler 2023! Bayramda MÜZELER, SARAYLAR ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir bayramda ücretsiz gezilecek yerler...

    Ramazan Bayramı geldi çattı. Bayramı gezerek değerlendirmek isteyenler ise gezilecek yerleri araştırmaya başladı. İşte ücretsiz müzeler ve saraylar listesi...

    takvim.com.tr
    Ramazan Bayramı’nda müzeler, saraylar ücretsiz mi?

    Ramazan Bayramı geldi çattı. Bayramı gezerek değerlendirmek isteyenler ise gezilecek yerleri araştırmaya başladı. İşte ücretsiz müzeler ve saraylar listesi...

    İSTANBUL BAYRAMDA ÜCRETSİZ GEZİLECEK YERLER

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca iftardan sonra müzelerin ücretsiz olacağını duyurdu. "Ramazan ayı boyunca iftardan sonra müzelerimiz İstanbullulara ücretsiz olacak. Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzelerimizi Radar İstanbul uygulamamız ile ziyaret edebilirsiniz."

    BAYRAMDA TOPKAPI SARAYI AÇIK MI?

    Topkapı Sarayı Salı günleri kapalıdır. Resmi tatil ve dini bayramlar; saray, köşk ve kasırların kapalı olduğu günlere denk geldiğinde; saray, köşk ve kasırlar ziyarete kapalıdır.


    Ramazan Bayramı 1. Günü:
    Kapalı


    Ramazan Bayramı 2. Günü:
    Açık


    Ramazan Bayramı 3. Günü:
    Açık

        TOPKAPI SARAYI AÇIK OLDUĞU SAATLER

        Açılış Saati:

        09:00

        Kapanış Saati:

        18:00 (17.00 GİŞE KAPANIŞ SAATİ)

        ANITKABİR ÇALIŞMA SAATLERİ

        01 ŞUBAT - 14 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA

        Açılış: 09:00

        Kapanış: 16:30
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        Haberler Yaşam RAMAZAN BAYRAMI gezilecek bedava yerler 2023! Bayramda MÜZELER, SARAYLAR ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir bayramda ücretsiz gezilecek yerler...
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