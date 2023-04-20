Teşrik tekbiri getirecek Müslümanlar, ne zaman ve nasıl yapılacağı konusunda araştırmalarını hızlandırdı. Bu nedenle Ramazan Bayramı'nda teşrik tekbiri getirilir mi sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Peki, teşrik tekbiri nedir? Teşrik tekbiri önemi nedir? İşte detaylar...
TEŞRİK NE DEMEK, TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?
Kelime anlamı olarak teşrik, ''doğuya doğru gitmek; eti parçalayıp kayalar üzerine sererek güneşte kurutmak; yüksek sesle tekbir almak, bayram namazını kılmak için musallâya (müşerrak) çıkmak" anlamlarına gelir. Terim olarak zilhiccenin muayyen günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla tekbir getirmeyi ifade eder. Bu tekbirlere "teşrîk tekbirleri" (tekbîrâtü't-teşrîk), tekbirlerin alındığı günlere "teşrîk günleri" (eyyâmü't-teşrîk) denilir.
TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN GETİRİLİR?
Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).