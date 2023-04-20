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    • Yaşam
    • 20.04.2023 13:03
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    • 20.04.2023 13:03
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    MNG, Yurtiçi, PTT, Aras Kargo arefe günü, bayramda açık mı? KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ! Arefe ve bayramda kargolar açık olacak mı?

    21 Nisan tarihinde idrak edilecek olan Ramazan Bayramı için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında kargolar bayramda açık mı sorusu yer alıyor. Peki, kargolar bayramda açık mı? Kargolar arefe günü açık mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Kargolar arefe günü ve bayramda açık mı?

    Ramazan Bayramı 21 Nisan, arefe günü ise 20 Nisan tarihine denk gelecek.Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Rmazan Bayramı'nda kargolar açık mı sorusu yer alıyor. İşte detaylar...

    AREFE GÜNÜ KARGOLAR YARIM GÜN MÜ?

    Bu sene Ramazan Bayramı arefe günü 20 Nisan'da gerçekleşecek. Ramazan Bayramı'nın ilk günü ise 21 Nisan olacak. Arefe günü bazı kargo şirketleri öğle saatine kadar dağıtım yapabiliyor. Konu hakkında henüz kargo şirketlerinden bir açıklama gelmedi.

    KARGO ŞİRKETLERİ TELEFON NUMARALARI

    Detaylı bilgi almak için kargo firmanızla görüşmeniz daha sağlıklı olacaktır.

    Kargo firmalarının çağrı merkezleri şu şekilde;

    Aras Kargo: 444 25 52
    Yurtiçi Kargo: 444 99 99
    MNG Kargo: 0(850) 222 06 06
    Sürat Kargo: 0850 202 0 202

    UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

        BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI?

        Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları, bayram süresince kapalı tutulmuştu. Bu yıl da pek çok kargo acentesi bayram tatili boyunca kapalı tutulması bekleniyor.

        AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?

        20 Nisan tarihinde Arefe Günü idrak edilecek. Arefe Günü yarım gün resmi tatil uygulaması yapılacak. Arefe Günü kargo şirketlerin çalışma saatleri ile ilgili kargo şirketleri ile iletişime geçilebilir.

        AREFE GÜNÜ PTT AÇIK MI?

        Arefe Günü yarım gün resmi tatil olmasından dolayı PTT öğlene kadar çalışacak.
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        Haberler Yaşam MNG, Yurtiçi, PTT, Aras Kargo arefe günü, bayramda açık mı? KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ! Arefe ve bayramda kargolar açık olacak mı?
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