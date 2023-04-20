Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 20.04.2023 09:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.04.2023 09:31
    ABONE OL

    Bayramda mezarlık ziyareti ne zaman yapılır? Peygamber Efendimizin kabir ziyareti duası... Bayramda kabir ziyaretinde okunacak dualar ve sureler!

    Ramazan Bayramı'nda kabir ziyareti duaları için araştırmalar hızlandı. Bayramın birinci gününde de pek çok kişi sabah saatlerinden itibaren vefat eden yakınlarının kabirlerini ziyaret ediyor. Peki, Ramazan Bayramı kabir ziyareti ne zaman yapılır? Kabir ziyaretinde okunacak dualar neler? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Bayramda mezarlık ziyareti ne zaman yapılır?

    Ramazan Bayramı'nda kabir ziyareti duaları için araştırmalar hızlandı. Bayramın birinci gününde de pek çok kişi sabah saatlerinden itibaren vefat eden yakınlarının kabirlerini ziyaret ediyor. Peki, Ramazan Bayramı kabir ziyareti ne zaman yapılır? Kabir ziyaretinde okunacak dualar neler? İşte detaylar...

    KABİR ZİYARETLERİNDE YAPILMASI GEREKENLER

    * Sünnete uygun şekilde ziyaretinde bulunmak için abdest alınır. Kabir ziyaretine geldiğiniz vakit, yer müsait ise, kıbleyi arkaya gelecek şekilde, kaybetmiş olduğunuz meyyitin yüzüne karşı oturup selam verilir.

    * Ayak tarafında, ayakta durmak eftaldir, değerlidir. (Kabre el, yüz sürülmez, öpülmez, mum yakılmaz, çaput bağlanmaz)

    * Kabir ziyaretinde Bakara suresinin başı ve sonu, Yasin-i şerif, Tebareke, Tekasür, İhlas-ı şerif, Fatiha ya da bilinen sureler okunup ölmüş olan bir kimsenin ruhuna hediye edilir.

    * Hadis-i şerifte şöyle buyuruyor: "Bir müminin kabrini ziyaret ederken, 'Allahümme inni es'elüke-bi-hurmet-i Muhammed aleyhisselam en la tü'azzibe hazelmeyyit' derse, o meyyitin azabı kıyamete kadar ref olur (kaldırılır)."

        KABİR ZİYARETİNDE OKUNMASI GEREKEN DUALAR

        * Kabir ziyareti yapan bir kimse ayakta, "Esselamü aleyküm, ya Ehle dar-il kavm-ilmü'minin! İnna İnşaallahü an karibin biküm lahikun" der ise sonrasında ise, besmele ile 11 İhlas suresi ve bir Fatiha okur. Ardından, "Allahümme rabbel-ecsadilbaliyeh, vel-ızamin nahire-tilleti harecet mineddünya ve hiye bike mü'minetün, edhıl aleyha revhan min indike ve selamen minni" duasını okumalıdır.

        PEYGAMBER EFENDİMİZİN KABİR ZİYARETİNDE OKUDUĞU DUA

        Peygam Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) "Yasin, Kur'an'ın kalbidir. Onu bir kimse okur ve Allah'tan ahirete saadeti dilerse, Allah onu mağfiret buyurur. Yasin'i ölülerinizi üzerine okuyunuz" hadis-i şerifinde buyurduğu şekilde meyyitin bir kimsenin ruhu için okunabilecek dualardan biri de Yasin suresidir.

        Büreyde rivayetine göre Hz. Muhammed, ashab-ı kirama, kabir ziyaret için gittiklerinde şu süreyi okumaları önermiştir:

        "Esselamü aleyküm ehled diyarı minel- müminin.Ve inna inşaallahu biküm lahikün. Es'elüllahe lena ve lekümü'l afiyeh."

        Türkçe anlamı: "Selam size, ey bu diyarın mü-min ve Müslim halkı! İnşallah yakında biz de aranıza katılacağız. Allah'ın bizi de sizi de bağışlamasını dilerim."

        Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur: "Kur'an-ı Kerim'de 30 ayetlik bir süre vardır. Bu süre kendisini okuyan bir kimse kıyamet günü şefaat eder ve Allah'ın onu affetmesini sağlar. Bu sure 'Tebârakellezî bi yedihil mülkü'tür."

            ARİFE GÜNÜ VE BAYRAMDA KABİR ZİYARETİ YAPMANIN FAZİLETİ

            Kabir ziyareti yaparak bizden önce gidenleri dualarla hatırlamak sünnettir. İslam Peygamberi Hz. Muhammed, önceleri hurafelere zemin oluşturmasın diye kabir ziyaretini yasaklamışsa da, daha sonra, ölülere dua edilmesi ve ölümden ibret alınması hikmetlerine binaen bu yasağı kaldırmış ve kabir ziyaretini teşvik etmiştir. Bizzat kendisi de kabir ziyaretlerinde bulunmuştur. Muhterem annesinin kabrini ziyaret ettiği, dua ettiği ve hislenerek gözyaşları döktüğü çok vaki olmuştur.

            İbni Ebi Melike diyor: "Hz. Ayşe'yi kabristandan dönerken gördüm. 'Nereden geliyorsun?' diye sorduğumda Hz. Ayşe, 'Kardeşim Abdurrahman'ın kabrini ziyaretten dönüyorum' dedi. 'Resulullah mezar ziyaretini menetmedi mi?' diye sorduğumda ise mü'minlerin annesi: 'Evet!' dedi, 'Fakat sonradan bu yasağı kaldırdı.' "
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Hastane yolu açılışa hazırlanıyor
            Haberler Yaşam Bayramda mezarlık ziyareti ne zaman yapılır? Peygamber Efendimizin kabir ziyareti duası... Bayramda kabir ziyaretinde okunacak dualar ve sureler!
                loading
                SON DAKİKA