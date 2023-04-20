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    • Yaşam
    • 20.04.2023 08:01
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    • 20.04.2023 08:01
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    Bayram gecesi okunacak dualar ve yapılması gereken ibadetler... 10 rekatlık bayram namazı! Ramazan Bayramı gecesi 10 rekat namaz nasıl kılınır?

    Bayram Gecesi'nde alimler namaz kılmayı, ibadet etmeyi, dua etmeyi, Kur'an-ı Kerim okumayı tavsiye etmişlerdir. İşte Bayram Gecesi yapılması gerekenler...

    takvim.com.tr
    Ramazan Bayramı gecesi 10 rekat namaz nasıl kılınır?

    Bayram Gecesi'nde alimler namaz kılmayı, ibadet etmeyi, dua etmeyi, Kur'an-ı Kerim okumayı tavsiye etmişlerdir. İşte Bayram Gecesi yapılması gerekenler...

    RAMAZAN BAYRAMI 10 REKAT NAMAZ NASIL KILINIR?

    1. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi

    2. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi

    3. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi

    4. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi

    5. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi

    6. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi

    7. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi

    8. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi

    9. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi

    10. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi

    Ek olarak namazların rükusunda ve secdesinde de 10 kere "[Subhanellahi velhamdülillahi velâilâhe illallahüvellahüekber]" okunur. Namazdan sonra 100 kere "[Estağfirullah]" okunur. Ve en son secdeye gidilir orada da yukarıda paylaştığımız dua okunur.

        RAMAZAN BAYRAMI İBADETLERİ

        1- NAMAZ KILMAK

        2- KUR'AN-I KERİM OKUMAK

        3- DUA ETMEK

        4- SADAKA VERMEK

        5- TEVBE İSTİĞFAR ETMEK

        6- HAMD ETMEK VE ŞÜKÜR HALİNDE BULUNMAK

        7- ALLAH'I ÇOKÇA ZİKRETMEK

        8- SALAT Ü SELAM GETİRMEK

        9- BAYRAMA HAZIRLANMALIDIR

        BAYRAMDA YAPILMASI GEREKENLER

        1- Bayram günlerinde temiz ve güzel elbiseler giyilmeli.

        2- Bayram namazına gitmeden önce gusül abdesti alınmalı.

        3- Dişler fırçalanmalı, ağzımız temiz kokmalı.

        4- Güzel kokular sürünmeli.

        5- Güler yüzlü olunmalı.

        6- Namazdan önce Ramazan Bayramı'nda hurma vb. tatlı bir şey yenilmesi.

        7- Kurban Bayramı'nda ise ilk olarak kurban etinden yenilmesi.

        8- Namaza mümkünse yürüyerek gidilmeli.

        9- Namazdan dönüşte başka bir yol kullanılmalı.

        10- Çokça sadaka dağıtılmalı.

        11- Ramazan Bayramı'nda Fitreler namazdan önce verilmeli.

            12- Namaza giderken tekbir getirilmesi (menduptur).

            13- Kurban Bayramı'nda farz namazlardan sonra teşrik tekbiri getirilmesi. (Hanefîlere göre vâcip, Hanbelî ve Şâfiîlere göre sünnet, Mâlikilere göre ise menduptur)

            14- Bayram günlerinde İslâmî ölçüler içinde eğlenilmesi ve bazı oyunların oynanması câizdir.
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            Haberler Yaşam Bayram gecesi okunacak dualar ve yapılması gereken ibadetler... 10 rekatlık bayram namazı! Ramazan Bayramı gecesi 10 rekat namaz nasıl kılınır?
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