Bayram Gecesi'nde alimler namaz kılmayı, ibadet etmeyi, dua etmeyi, Kur'an-ı Kerim okumayı tavsiye etmişlerdir. İşte Bayram Gecesi yapılması gerekenler...
RAMAZAN BAYRAMI 10 REKAT NAMAZ NASIL KILINIR?
1. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi
2. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi
3. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi
4. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi
5. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi
6. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi
7. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi
8. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi
9. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi
10. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi
Ek olarak namazların rükusunda ve secdesinde de 10 kere "[Subhanellahi velhamdülillahi velâilâhe illallahüvellahüekber]" okunur. Namazdan sonra 100 kere "[Estağfirullah]" okunur. Ve en son secdeye gidilir orada da yukarıda paylaştığımız dua okunur.