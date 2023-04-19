AREFE GÜNÜ KARGOLAR YARIM GÜN MÜ?

Bu sene Ramazan Bayramı arefe günü 20 Nisan'da gerçekleşecek. Ramazan Bayramı'nın ilk günü ise 21 Nisan olacak. Arefe günü bazı kargo şirketleri öğle saatine kadar dağıtım yapabiliyor. Konu hakkında henüz kargo şirketlerinden bir açıklama gelmedi.