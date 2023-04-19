Gürol Yığar: Gen markası için büyük hayaller kuruyoruz

İş hayatına genç yaşta adım atan Gürol Yığar, 2013 yılında kurduğu UpWatch ile büyük başarı yakalamış, markayı yurt dışına taşıması ile adından söz ettirmişti. 2018'de yeme-içme, turizm, tekstil, art-work ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren Gen Group'u kuran başarılı girişimci, şimdilerde başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı "Aile" dizisinin çekildiği restoran olarak ünlenen Olden 1772 ile gündemde. Ancak Olden 1772, Gen Group bünyesindeki markalardan sadece biri.

HER SEKTÖR İÇİN AYRI EKİP

Grup, Olden 1772 dışında Mesai Karaköy, Voger Alaçatı Butik Otelleri, CheckMate Art, CheckMate Moda, İtalyan kahve zincir markası Genova, marka oluşturma, kreatif içerik ve reklam tabanlı ajansı G Works Media'yı da bünyesinde barındırıyor. İş dünyasında çalışkanlığı ve yenilikçi fikirleriyle dikkatleri üzerine çeken Gürol Yığar, "İş dünyasının geni değişti. Biz de Gen Group'u kurarken buna vurgu yapmak istedik. Yer aldığımız her sektör için ayrı ekiplerle özel çalışmalar yürütüyoruz. Yola çıkarken koyduğumuz hedeflerin ilk adımını gerçekleştirdik. Yeni hedefimiz Gen markasını yurt dışına açmak" diyor.

YENİ İŞ BİRLİKLERİ YOLDA

Grup bünyesindeki markaların tanıtım süreçlerinde ünlü isimlerle iş birlikleri yapan Gürol Yığar, bu stratejinin meyvelelerini aldıklarını söylüyor: "Gen Group olarak hayallerimiz büyük. Yer aldığımız sektörlere liderlik etmek istiyoruz. Bu hayale ulaşmak için de doğru isimleri markamızla buluşturmak gerektiğini düşünüyoruz. Aile dizisi ve Yasemin Şefik ile yaptığımız iş birliklerinin geri dönüşlerini aldık. Grubumuzun diğer markaları için de çalışmalarımız sürüyor. Yakın gelecekte yurt dışı sürecine de yine önemli iş birlikleri ile girmeyi planlıyoruz. Projeler netleştikçe duyuruları yapacağız."

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