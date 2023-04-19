On bir ayın sultanı Ramazan ayı bu hafta sona eriyor. Perşembe günü Ramazan Bayramı'nın arefesi idrak edilecek. Bu kapsamda işi olanlar banka şubelerinin açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Arefe günü bankalar açık mı, kapalı mı 2023? Arefe günü banka şubeleri arefe günü açık mı olacak? İşte o sorunun yanıtı!