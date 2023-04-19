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    • Yaşam
    • 19.04.2023 09:50
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    • 19.04.2023 09:50
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    AK Parti Çanakkale Milletvekili adayları kimler? 28. dönem AK PARTİ ÇANAKKALE adayları isim listesi! Çanakkale adayları kim oldu?

    AK Parti Çanakkale milletvekili aday listesi merak ediliyor. 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için araştırmalar hızlandı. İşte AK Parti Çanakkale Milletvekili adayları isim listesi!

    takvim.com.tr
    AK Parti Çanakkale Milletvekili adayları kimler?

    AK Parti, milletvekili adayları listesinde 17 bakandan 15'inin yer alması dikkat çekti. Listenin sunulmasıyla AK Parti Çanakkale adayları merak edildi. İşte detaylar...

    AK PARTİ ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

    Çanakkale 1. sıra - Ayhan Gider

    Çanakkale 2. sıra - Jülide İskenderoğlu

    Çanakkale 3. sıra - Nazım Hikmet Keskiner

    Çanakkale 4. sıra - Halil Zahit Mert

    BAKANLAR ÜST SIRALARDAN ADAY

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra

        Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra

        Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra

        Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. bölge 1. sıra

        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıra

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıra

        Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. bölge 1. sıra

        Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş 1. sıra

        Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun 1. sıra

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon 1. sıra
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        Bursa’da tarih meydana çıkıyor
        Haberler Yaşam AK Parti Çanakkale Milletvekili adayları kimler? 28. dönem AK PARTİ ÇANAKKALE adayları isim listesi! Çanakkale adayları kim oldu?
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