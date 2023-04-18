Resimdeki 7 hayvanı bulabilir misin? 36 saniye süre tanındı! Sadece süper zekalı olanlar sonuca ulaşabiliyor!

Optik illüzyon resimleri görüşümüzü aldatarak birçok farklı nesne veya hayvanı saklayabilir. Aşağıdaki resim, harap bir manzarayı gösteriyor. Ancak bu manzaranın içinde ustaca gizlenmiş 7 hayvan var. Sadece süper zekalı olanlar bu hayvanları tanımlanan süre içerisinde gizlenmiş bu hayvanları bulabiliyor. Siz de şimdi resme dikkatlice bakın ve kaç tane hayvan görebileceğinizi sayın.
RESİMDEKİ 7 HAYVANI BULABİLİR MİSİN?
Hayvanların ustaca gizlendiği harap bir manzarayı veya kayalık ıssız bir yüzeyde yetişen bazı ağaçları gösteriyor. Aşağıdaki resme bir bakın ve kısa sürede bulabildiğiniz tüm hayvanları görün.
İLK İPUCUNUZU VERİYORUZ
Size daha fazla yardımcı olalım. Papağan genelde nerededir? Papağanların bir ağaçta bulunduğu açıktır. Bu yüzden papağanı burada arayın. Papağanın yanındaki boğayı da kolayca bulabilirsiniz.