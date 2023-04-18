Resimdeki 7 hayvanı bulabilir misin? 36 saniye süre tanındı! Sadece süper zekalı olanlar sonuca ulaşabiliyor!

Optik illüzyon resimleri görüşümüzü aldatarak birçok farklı nesne veya hayvanı saklayabilir. Aşağıdaki resim, harap bir manzarayı gösteriyor. Ancak bu manzaranın içinde ustaca gizlenmiş 7 hayvan var. Sadece süper zekalı olanlar bu hayvanları tanımlanan süre içerisinde gizlenmiş bu hayvanları bulabiliyor. Siz de şimdi resme dikkatlice bakın ve kaç tane hayvan görebileceğinizi sayın.