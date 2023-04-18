Bayramda mezarlık ziyareti ne zaman yapılır? Bayramda kabir ziyaretinde okunacak dualar ve sureler! Peygamber Efendimizin kabir ziyareti duası...

Bayram boyunca mezarlıklarda ziyaretler sürecek. Pek çok kişi mezarlık ziyaretlerinde okunacak duaları araştırıyor. İşte kabir ziyaretinde okunması gereken dualar ve sureler...
KABİR ZİYARETLERİNDE YAPILMASI GEREKENLER
* Sünnete uygun şekilde ziyaretinde bulunmak için abdest alınır. Kabir ziyaretine geldiğiniz vakit, yer müsait ise, kıbleyi arkaya gelecek şekilde, kaybetmiş olduğunuz meyyitin yüzüne karşı oturup selam verilir.
* Ayak tarafında, ayakta durmak eftaldir, değerlidir. (Kabre el, yüz sürülmez, öpülmez, mum yakılmaz, çaput bağlanmaz)
* Kabir ziyaretinde Bakara suresinin başı ve sonu, Yasin-i şerif, Tebareke, Tekasür, İhlas-ı şerif, Fatiha ya da bilinen sureler okunup ölmüş olan bir kimsenin ruhuna hediye edilir.
* Hadis-i şerifte şöyle buyuruyor: "Bir müminin kabrini ziyaret ederken, 'Allahümme inni es'elüke-bi-hurmet-i Muhammed aleyhisselam en la tü'azzibe hazelmeyyit' derse, o meyyitin azabı kıyamete kadar ref olur (kaldırılır)."