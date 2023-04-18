TOKİ İstanbul kura sonuçları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. 1 Nisan'da başlayan Avrupa Yakası kura listesi tamamlandı. Çekilişlerin tamamlanmasının ardından Tuzla'da 20 bin, Çatalca'da 540 Silivri'de ise 200 konut hak sahiplerini buldu. İşte TOKİ Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura sonuç sorgulama ekranı...
İSİM LİSTELERİ E-DEVLET'E YANSIDI!
17 Nisan 2023 itibariyle TOKİ İstanbul kura sonuçları belli oldu. İsim listelerinin tamamı akşam saatlerinde e-Devlet'e yansıdı.
TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER KURA ÇEKİMİ
Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek 28 bin 340 konut için hak sahibi belirleme kurası ise 1 Nisan'da başladı ve 17 Nisan itibariyle sona erdi.