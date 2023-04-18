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    • Yaşam
    • 18.04.2023 08:32
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    • 18.04.2023 08:32
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    TOKİ İstanbul kura sonuçları sıralı isim listesi! 2+1, 3+1 TOKİ kura SONUÇ SORGULAMA ekranı! Arnavutköy, Esenler, Başakşehir ASİL-YEDEK kazananlar!

    Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek 28 bin 340 konut için hak sahibi belirleme kurası ise 1 Nisan'da başladı ve 19 Nisan 2023 tarihinde sona erecek.İşte kura sonuçları...

    takvim.com.tr
    TOKİ İstanbul kuraları tamamlandı!

    TOKİ İstanbul kura sonuçları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. 1 Nisan'da başlayan Avrupa Yakası kura listesi tamamlandı. Çekilişlerin tamamlanmasının ardından Tuzla'da 20 bin, Çatalca'da 540 Silivri'de ise 200 konut hak sahiplerini buldu. İşte TOKİ Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura sonuç sorgulama ekranı...

    İSİM LİSTELERİ E-DEVLET'E YANSIDI!

    17 Nisan 2023 itibariyle TOKİ İstanbul kura sonuçları belli oldu. İsim listelerinin tamamı akşam saatlerinde e-Devlet'e yansıdı.

    TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER KURA ÇEKİMİ

    Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek 28 bin 340 konut için hak sahibi belirleme kurası ise 1 Nisan'da başladı ve 17 Nisan itibariyle sona erdi.

        TOKİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        TOKİ sonuçları, TOKİ İstanbul kura çekimi tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinden "Talep Toplama Projeleri İçin Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" ekranı aracılığıyla kontrol edilebilecek. Şimdiye kadar çekilişi tamamlanan konutlar için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile hak sahibi olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz. e-Devlet 'Talep toplama projeleri için hak sahipliği kura sonucu sorgulama' butonunu kullanarak hem arsa hem de sosyal konut hak sahipliği sorgulanabilir.

        TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?

        TOKİ para iadesi konusu, kura çekimleri devam ederken merak konusu oldu. TOKİ başvurusu yapanlar 500 TL başvuru ücretiyle beraber kampanyaya katıldı. TOKİ kura sonuçları gün gün belli olurken hak sahibi olamayanlar, 'TOKİ para iadesi Ziraat Bankası, Halkbank' şeklinde araştırmalarını sıklaştırdı. TOKİ para iadesi ile ilgili açıklama yapıldı. TOKİ, kura çekiminden 5 gün sonra iade edileceğini, iadenin de banka şubeleri veya ATM'ler üzerinden alınacağını açıkladı.

        İSTANBUL HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

        Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. İstanbul'da yapılacak 50 bin sosyal konut kura çekim tarihleri ve konut sayılar şu şekilde:

        İstanbul Tuzla: 20 BİN 920 KONUT (16-29 MART)

        Silivri Selimpaşa: 200 KONUT (30 MART)

        Çatalca:540 KONUT (30 MART)

        Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler: 28 BİN 340 KONUT (1-17 NİSAN)

            TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?

            Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve yapılan kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığımızın korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecektir.

            TOKİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

            Sosyal konut taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. Projede taksit ödemeleri ile ilgili ilerleyen haftalarda yeniden açıklamaların yapılması bekleniyor.

            TOKİ 3+1 ve 2+1 KONUT TAKSİTLERİ NE KADAR?

            Konut fiyatları 608 bin lira ile 950 bin lira arasında değişiyor. Aylık taksitler ise 2 bin 280 liradan başlıyor, 3 bin 562 liraya kadar çıkıyor.

                TOKİ TAKSİT VE ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

                Projeye yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verilecektir.

                Hak sahiplerine konutlar;

                %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır.

                Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir..

                Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
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                Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura sonuçları sıralı isim listesi! 2+1, 3+1 TOKİ kura SONUÇ SORGULAMA ekranı! Arnavutköy, Esenler, Başakşehir ASİL-YEDEK kazananlar!
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