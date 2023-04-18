Arefe günü bankalar açık mı, kapalı mı 2023? Arefe günü banka şubeleri açık mı olacak? Çalışma saatleri...

On bir ayın sultanı Ramazan ayı bu hafta sona eriyor. Perşembe günü Ramazan Bayramı'nın arefesi idrak edilecek. Bu kapsamda işi olanlar banka şubelerinin açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Arefe günü bankalar açık mı, kapalı mı 2023? Arefe günü banka şubeleri arefe günü açık mı olacak? İşte o sorunun yanıtı!
AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI 2023?
Arefe günü kurum ve kuruluşlar yarım gün çalışıyor. Bu kapsamda 20 Nisan Perşembe günü banka şubeleri öğle saatlerine kadar açık olacak.
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