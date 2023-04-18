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    • Yaşam
    • 18.04.2023 14:43
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    • 18.04.2023 14:45
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    Arefe günü bankalar açık mı, kapalı mı 2023? Arefe günü banka şubeleri açık mı olacak? Çalışma saatleri...

    Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. İslam alemi mübarek Ramazan ayına veda etmenin hüznünü yaşıyor. Öte yandan cuma günü idrak edilecek Ramazan Bayramı öncesi açık olacak kurum ve kuruluşları merak ediyor. Bu bağlamda banka şubelerinde işi olanlar şubelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, Arefe günü bankalar açık mı, kapalı mı 2023? Arefe günü banka şubeleri arefe günü açık mı olacak? İşte çalışma saatleri!

    Arefe günü bankalar açık mı?

    On bir ayın sultanı Ramazan ayı bu hafta sona eriyor. Perşembe günü Ramazan Bayramı'nın arefesi idrak edilecek. Bu kapsamda işi olanlar banka şubelerinin açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Arefe günü bankalar açık mı, kapalı mı 2023? Arefe günü banka şubeleri arefe günü açık mı olacak? İşte o sorunun yanıtı!

    AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI 2023?

    Arefe günü kurum ve kuruluşlar yarım gün çalışıyor. Bu kapsamda 20 Nisan Perşembe günü banka şubeleri öğle saatlerine kadar açık olacak.

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        Haberler Yaşam Arefe günü bankalar açık mı, kapalı mı 2023? Arefe günü banka şubeleri açık mı olacak? Çalışma saatleri...
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