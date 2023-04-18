AK Parti KIRIKKALE MİLLETVEKİLİ adayları isim listesi! 28 dönem AK Parti Kırıkkale Milletvekili adayları kimler? Kırıkkale'den kimler aday oldu?

AK Parti 28. Dönem milletvekili aday listesi yayınlandı. 9 Nisan tarihinde AK Parti Genel Başkan Yardımcı Ali İhsan Yavuz ile AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim etti. İşte AK Parti Kırıkkale Milletvekili adayları...
KIRIKKALE AK PARTİ ADAYLARI KİMLER?
KIRIKKALE 1 MUSTAFA KAPLAN
KIRIKKALE 2 ERGÜN TEKİN
KIRIKKALE 3 MUHAMMET EMİN AVUNDUKLUOĞLU
BAKANLAR ÜST SIRALARDAN ADAY
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra