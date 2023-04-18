AK Parti Bingöl Milletvekili adayları kimler? AK Parti Bingöl Milletvekili adayları isim listesi! 28. dönem Bingöl adayları kimler oldu?

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine sayılı gün kaldı. AK Parti'den milletvekili adayı olarak gösterilen isimlerin listesi açıklandı.
AK PARTİ BİNGÖL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Bingöl 1. sıra - Feyzi Berdibek
Bingöl 2. sıra - Zeki Korkutata
Bingöl 3. sıra - Furkan Ufuk Coşkun
BAKANLAR ÜST SIRALARDAN ADAY
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra