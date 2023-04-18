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    • Yaşam
    • 18.04.2023 07:31
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    • 18.04.2023 07:31
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    2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 1. GÜNÜ? Bayram tatili ne zaman hangi gün başlıyor, hangi gün bitiyor? Bayrama kaç gün kaldı?

    2023 Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Bu yıl 29 gün oruç tutulacak olup, bayram tatili arife günü öğleden sonra başlayacak.

    takvim.com.tr
    Bayram tatili ne zaman?

    2023 Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Bu yıl 29 gün oruç tutulacak olup, bayram tatili arife günü öğleden sonra başlayacak.

    RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Ramazan Bayramı bu yıl 20 Nisan Perşembe Arife Günü'nün ardından 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek.

    RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTECEK?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimine göre 23 Mart'ta başlayan Ramazan ayı, 20 Nisan Arife Günü yapılacak son iftarla sona erecek.

    RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

    Ramazan Bayramı, bu yıl 21 Nisan 2023 Cuma günü başlayacak ve 23 Nisan 2023 Pazar günü sona erecek. Buna göre; Ramazan Bayramı tatili bu yıl hafta sonuyla birlikte 3 gün tatil olacak.

        2023 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

        Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

        Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

        Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

        RAMAZAN BAYRAMI'NA KAÇ GÜN KALDI?

        12 Nisan 2023 Çarşamba günü itibariyle Ramazan Bayramı'na 8 gün kaldı. 10. Gün bayramın ilk günü kutlanacak.
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        Haberler Yaşam 2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 1. GÜNÜ? Bayram tatili ne zaman hangi gün başlıyor, hangi gün bitiyor? Bayrama kaç gün kaldı?
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