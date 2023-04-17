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    • Yaşam
    • 17.04.2023 13:50
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    • 17.04.2023 13:50
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    TOKİ kura sonuçları e-Devlet'e ne zaman düşer? turkiye.gov.tr çekiliş sorgulama! TOKİ KURA SONUÇLARI ne zaman gözükür?

    17 Nisan 2023 itibariyle TOKİ İstanbul kura çekilişleri tamamlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında TOKİ kura sonuçları e-devlete ne zaman düşer sorusu yer alıyor. Peki, TOKİ kura sonuçları e-devlete ne zaman yansır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    TOKİ kura sonuçları E-Devlet’e ne zaman düşer?

    TOKİ İstanbul kura sonuçları tamamlandı. En sık aratılanlar arasında TOKİ kura sonuçları isim listesi yer alıyor. İşte detaylar...

    TOKİ KURA SONUÇLARI E-DEVLET'E NE ZAMAN YANSIR?

    Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek. Kura sonuçları ise e-Devlet üzerinden ilan edilecek. Sonuçların e-Devlet üzerinden sorgulanması ise bir gün sonra yapılabiliyor.

    İSTANBUL TOKİ KURA SONUCU VE İSİM LİSTESİ EKRANI

    Kura çekiliş sonuçları ve isim listesi e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün sürebiliyor.

    SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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        Karmod
        Haberler Yaşam TOKİ kura sonuçları e-Devlet'e ne zaman düşer? turkiye.gov.tr çekiliş sorgulama! TOKİ KURA SONUÇLARI ne zaman gözükür?
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