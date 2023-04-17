TOKİ kura sonuçları e-Devlet'e ne zaman düşer? turkiye.gov.tr çekiliş sorgulama! TOKİ KURA SONUÇLARI ne zaman gözükür?

TOKİ İstanbul kura sonuçları tamamlandı. En sık aratılanlar arasında TOKİ kura sonuçları isim listesi yer alıyor. İşte detaylar...
TOKİ KURA SONUÇLARI E-DEVLET'E NE ZAMAN YANSIR?
Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek. Kura sonuçları ise e-Devlet üzerinden ilan edilecek. Sonuçların e-Devlet üzerinden sorgulanması ise bir gün sonra yapılabiliyor.
İSTANBUL TOKİ KURA SONUCU VE İSİM LİSTESİ EKRANI
Kura çekiliş sonuçları ve isim listesi e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün sürebiliyor.