TOKİ kura sonuçları e-Devlet'e ne zaman düşer? turkiye.gov.tr çekiliş sorgulama! TOKİ KURA SONUÇLARI ne zaman gözükür?

TOKİ KURA SONUÇLARI E-DEVLET'E NE ZAMAN YANSIR?

Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek. Kura sonuçları ise e-Devlet üzerinden ilan edilecek. Sonuçların e-Devlet üzerinden sorgulanması ise bir gün sonra yapılabiliyor.