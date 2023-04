Başarılı Mimar Samet Vuruşan Avrupa’nın en gözde mimarları arasında yerini aldı

Sıradışı çizimlerini sanat ile buluşturan Vuruşan Avrupa'da yaptığı başarılı işlerle bir süredir en çok konuşulan ve tercih edilen Türk Mimar unvanına sahip. Geçtiğimiz yıllarda minimaliz çizgilerin trend olduğunu ve bu minimaliz akımın yerini modern ve retro çizgilerin bütünleştiği kompozisyon mimarilere bıraktığını dile getiren Samet Vuruşan; ''İçinde sanatın olmadığı bir mimari her zaman biraz eksiktir'' dedi.





Samet Vuruşan; ''Yapılan işlerde her daim sanat esintileri olmalı. Mimari göze hitap ettiği kadar ruha da hitap etmeli. Adeta bir kitap gibi anlatıma sahip olmalı. Her detayın mutlaka birbiriyle bağlantısı ve tamamlayıcı olması önemli. Bir kompozisyonun tamamlanması gibi yorumlanabilir olması çok önemli. Hem Türkiye hem de Avrupa'nın birçok kentinde yaptığımız projelerde büyük başarılar elde etmemizin temel nedenlerinden biri de çizgimizden taviz vermemek oldu. Her detay çok ince hesaplanarak sanatla bütünleştirilerek çizimlere döküldü. Benim için en önemli etkenlerden biri de yaptığım projelerin gelecekte ölümsüz birer esere dönüşmesi ve gelecek nesillerin de feyiz alacağı mimariler yapmak'' dedi.



Bir çok ünlü ismin projelerinde çalıştığı başarılı Mimar Samet Vuruşan 1994 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. Haliç Üniversitesinde Mimarlık Fakültesini 3 yılda üstün başarıyla tamamlayarak birçok başarılı projenin Mimarı oldu. 2017 yılında kendi şirketini kurarak Avrupa'da ve Türkiye'de yaptığı başarılı projelerle son zamanlarda Avrupa'da en çok tercih edilen Mimarlar arasında yerini aldı.

Yasal uyarıdır. Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir.