Müslüman alemi için çok önemli bir ibadet gecesi olan ve duaların kabul olacağına inanılan Kadir Gecesi için heyecan başladı. Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilen Kadir Gecesi'nin önemi ve faziletleri merak edilirken hangi güne denk geleceği de araştırılıyor. Peki, 2023 Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte Kadir Gecesi önemi ve ibadetleri...
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 dini günler takvimini yayınladı. Böylece Kadir Gecesi tarihi de belli oldu. Yayınlanan takvime göre bu sene Kadir Gecesi 17 Nisan 2023 Pazartesi gününe denk gelmektedir. Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi idrak ediliyor.
KADİR GECESİNİN ANLAM VE ÖNEMİ
Kadir gecesi, gecelerin en feyizlisi ve bereketlisidir. Çünkü bu gecede yapılan ibadet, kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlıdır. Nitekim bu konuda, aynı adı taşıyan sûrede şöyle buyurulur:
"Doğrusu biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ııe olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail (a.s.) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. Gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."