Ramazan ayının son günleri gelirken, bayram tatili için planlarını yapanlar tatilin 9 gün olup olmayacağını araştırıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bayram tatili 9 gün olacak mı sorusu yer aldı. Nisan tatili ile bayram tatilinin birleşip birleşmediği merak ediliyor. Peki, bayram tatili kaç gün? Bayram tatili 9 gün olacak mı? İşte detaylar...