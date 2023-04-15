Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu kapsamda AK Parti 28. Dönem Edirne milletvekili adayları vatandaşlar tarafından merak edildi. Siyasi partiler milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Peki, AK Parti 28. Dönem Edirne milletvekili adayları kimler oldu? İşte AK Parti Edirne milletvekili aday listesi!
AK PARTİ 28. DÖNEM EDİRNE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER OLDU?
EDİRNE 1 FATMA AKSAL
EDİRNE 2 TARIK HATİPLER
EDİRNE 3 ERDİNÇ ÇEKİÇ
EDİRNE 4 SEVDA NUR KURBAN
AK PARTİ'NİN 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ YSK'YA SUNULDU
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "65 milletvekili arkadaşımız için 3 dönem kuralını tüzüğümüzdeki kuralı da genişleterek bu sefer uygulamış olduk. Mevcut milletvekillerimizden 104 arkadaşımız listelerimizde yer aldı." dedi.
AK Parti, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sundu.
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve beraberindekiler aday listesini YSK Başkanı Ahmet Yener'e teslim etti.
Şahin, listenin teslim edilmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, aday listesinin ülkeye, millete, AK Parti'ye ve demokrasiye hayırlı olmasını diledi.
"15 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı ile Meclis grubumuz ile genel merkezimizde teşkilatlarımızla ve ittifak ortaklarımızla yeni ve güzel bir dönemin kapısını aralayacağımıza canı gönülden inanıyorum." diyen Şahin, kendi adaylarına ve bu demokrasi yarışında yerini alan bütün adaylara başarılar dileğinde bulundu.