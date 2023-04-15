Ramazan ayının son günleri gelirken, bayram tatili için planlarını yapanlar tatilin 9 gün olup olmayacağını araştırıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bayram tatili 9 gün olacak mı sorusu yer aldı. Nisan tatili ile bayram tatilinin birleşip birleşmediği merak ediliyor. Peki, bayram tatili kaç gün? Bayram tatili 9 gün olacak mı? İşte detaylar...
RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?
Ramazan Bayramının arefe günü, 20 Nisan Perşembe gününe denk gelecek. Bayramın 1-2-3'üncü gün ise cuma-cumartesi-pazar günü eda edilecek.
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?
Bayram tatilinin 9 gün olması için 17-18-19 Nisan tarihlerinin de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi gerekecek. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanmış olacak.