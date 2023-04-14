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    • Yaşam
    • 14.04.2023 08:31
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    • 14.04.2023 08:31
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    TOKİ İstanbul kura sonuçları sıralı isim listesi! 2+1, 3+1 TOKİ kura SONUÇ SORGULAMA ekranı! Arnavutköy, Esenler, Başakşehir ASİL-YEDEK kazananlar!

    Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek 28 bin 340 konut için hak sahibi belirleme kurası ise 1 Nisan'da başladı ve 19 Nisan 2023 tarihinde sona erecek.İşte kura sonuçları...

    takvim.com.tr
    TOKİ İstanbul kura sonuç sorgulama ekranı!

    TOKİ İstanbul kura sonuçları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. 1 Nisan'da başlayan Avrupa Yakası kura listesi ise 19 Nisan'da tamamlanacak. Çekilişlerin tamamlanmasının ardından Tuzla'da 20 bin, Çatalca'da 540 Silivri'de ise 200 konut hak sahiplerini buldu. İşte TOKİ Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura sonuç sorgulama ekranı...

    TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

    Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek 28 bin 340 konut için hak sahibi belirleme kurası ise 1 Nisan'da başladı ve 19 Nisan 2023 tarihinde sona erecek. Kuralar Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda ve canlı yayında çekilecek. Canlı yayını toki.gov.tr adresinden izleyebilirsiniz.

    TOKİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

    TOKİ sonuçları, TOKİ İstanbul kura çekimi tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinden "Talep Toplama Projeleri İçin Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" ekranı aracılığıyla kontrol edilebilecek. Şimdiye kadar çekilişi tamamlanan konutlar için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile hak sahibi olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz. e-Devlet 'Talep toplama projeleri için hak sahipliği kura sonucu sorgulama' butonunu kullanarak hem arsa hem de sosyal konut hak sahipliği sorgulanabilir.

        TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?

        TOKİ para iadesi konusu, kura çekimleri devam ederken merak konusu oldu. TOKİ başvurusu yapanlar 500 TL başvuru ücretiyle beraber kampanyaya katıldı. TOKİ kura sonuçları gün gün belli olurken hak sahibi olamayanlar, 'TOKİ para iadesi Ziraat Bankası, Halkbank' şeklinde araştırmalarını sıklaştırdı. TOKİ para iadesi ile ilgili açıklama yapıldı. TOKİ, kura çekiminden 5 gün sonra iade edileceğini, iadenin de banka şubeleri veya ATM'ler üzerinden alınacağını açıkladı.

        İSTANBUL HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

        Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. İstanbul'da yapılacak 50 bin sosyal konut kura çekim tarihleri ve konut sayılar şu şekilde:

        İstanbul Tuzla: 20 BİN 920 KONUT (16-29 MART)

        Silivri Selimpaşa: 200 KONUT (30 MART)

        Çatalca:540 KONUT (30 MART)

        Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler: 28 BİN 340 KONUT (1-19 NİSAN)
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        Emlak Konut
        Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura sonuçları sıralı isim listesi! 2+1, 3+1 TOKİ kura SONUÇ SORGULAMA ekranı! Arnavutköy, Esenler, Başakşehir ASİL-YEDEK kazananlar!
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