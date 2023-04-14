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    • Yaşam
    • 14.04.2023 10:10
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    • 14.04.2023 10:10
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    AK Parti KIRIKKALE MİLLETVEKİLİ adayları isim listesi! 28 dönem AK Parti Kırıkkale Milletvekili adayları kimler? Kırıkkale'den kimler aday oldu?

    AK Parti Kırıkkale Milletvekili adayları merak ediliyor. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar hızlandı. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.

    takvim.com.tr
    AK Parti KIRIKKALE MİLLETVEKİLİ adayları isim listesi!

    AK Parti 28. Dönem milletvekili aday listesi yayınlandı. 9 Nisan tarihinde AK Parti Genel Başkan Yardımcı Ali İhsan Yavuz ile AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim etti. İşte AK Parti Kırıkkale Milletvekili adayları...

    KIRIKKALE AK PARTİ ADAYLARI KİMLER?

    KIRIKKALE 1 MUSTAFA KAPLAN

    KIRIKKALE 2 ERGÜN TEKİN

    KIRIKKALE 3 MUHAMMET EMİN AVUNDUKLUOĞLU

    BAKANLAR ÜST SIRALARDAN ADAY

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra

        Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra

        Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra

        Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. bölge 1. sıra

        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıra

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıra

        Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. bölge 1. sıra

        Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş 1. sıra

        Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun 1. sıra

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon 1. sıra
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        Emlak Konut
        Haberler Yaşam AK Parti KIRIKKALE MİLLETVEKİLİ adayları isim listesi! 28 dönem AK Parti Kırıkkale Milletvekili adayları kimler? Kırıkkale'den kimler aday oldu?
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