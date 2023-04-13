AK Parti Osmaniye Milletvekili adayları! 28. dönem AK Parti Osmaniye Milletvekili adayları İSİM LİSTESİ! Osmaniye'den kimler aday oldu?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "600 milletvekili adayımızı YSK'ya teslim ettik. 65 arkadaşımız için 3 dönem kuralını bu sefer uygulamış olduk. En genç vekil adayımız 18 yaşında, en yaşlısı 73 yaşında. Mevcut vekillerimizden 104'ü listelerde yer aldı" ifadelerini kullandı. İşte AK Parti Osmaniye Milletvekili adayları...
OSMANİYE
OSMANİYE 1 DERYA YANIK
OSMANİYE 2 SEYDİ GÜLSOY
OSMANİYE 3 İLYAS YİĞİT
OSMANİYE 4 MESUT TOKUR
BAKANLAR ÜST SIRALARDAN ADAY
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra