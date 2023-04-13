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    • Yaşam
    • 13.04.2023 10:31
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    • 13.04.2023 10:31
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    28. dönem BURDUR MİLLETTVEKİLİ adayları! AK Parti Burdur Milletvekili adayları isim listesi! AK PARTİ Burdur'dan kimler aday oldu?

    AK Parti milletvekili aday listesi YKS'ya teslim ediledi. İşte 14 Mayıs 2023 28. dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri AK Parti Burdur milletvekili adayları listesi...

    takvim.com.tr
    28. dönem AK Parti Burdur Milletvekili adayları!

    AK Parti Burdur milletvekili adayları belli oldu. İşte AK Parti Burdur Milletvekili adayları isim listesi...

    AK PARTİ BURDUR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

    Burdur 1. sıra - Adem Korkmaz

    Burdur 2. sıra - Mustafa Oğuz

    Burdur 3. sıra - Volkan Mengi

    BAKANLAR ÜST SIRALARDAN ADAY

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra

    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra

        Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra

        Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. bölge 1. sıra

        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıra

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıra

        Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. bölge 1. sıra

        Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş 1. sıra

        Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun 1. sıra

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon 1. sıra
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        Emlak Konut
        Haberler Yaşam 28. dönem BURDUR MİLLETTVEKİLİ adayları! AK Parti Burdur Milletvekili adayları isim listesi! AK PARTİ Burdur'dan kimler aday oldu?
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