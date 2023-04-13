2023 Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Bu yıl 29 gün oruç tutulacak olup, bayram tatili arife günü öğleden sonra başlayacak.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı bu yıl 20 Nisan Perşembe Arife Günü'nün ardından 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek.
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTECEK?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimine göre 23 Mart'ta başlayan Ramazan ayı, 20 Nisan Arife Günü yapılacak son iftarla sona erecek.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Ramazan Bayramı, bu yıl 21 Nisan 2023 Cuma günü başlayacak ve 23 Nisan 2023 Pazar günü sona erecek. Buna göre; Ramazan Bayramı tatili bu yıl hafta sonuyla birlikte 3 gün tatil olacak.