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    • Yaşam
    • 13.04.2023 09:33
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    • 13.04.2023 09:33
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    2023 Kadir Gecesi DUALARI, FAZİLETLERİ ve İBADETLERİ! KADİR GECESİ NE ZAMAN, hangi gün? Tüm dualar, dilekler kabul olacak...

    Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul edilir. İşte Kadir Gecesi hakkında tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Kadir Gecesi ne zaman?

    Müslüman alemi için çok önemli bir ibadet gecesi olan ve duaların kabul olacağına inanılan Kadir Gecesi için heyecan başladı. Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilen Kadir Gecesi'nin önemi ve faziletleri merak edilirken hangi güne denk geleceği de araştırılıyor. Peki, 2023 Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte Kadir Gecesi önemi ve ibadetleri...

    KADİR GECESİ NE ZAMAN?

    Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 dini günler takvimini yayınladı. Böylece Kadir Gecesi tarihi de belli oldu. Yayınlanan takvime göre bu sene Kadir Gecesi 17 Nisan 2023 Pazartesi gününe denk gelmektedir. Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi idrak ediliyor.

    KADİR GECESİNİN ANLAM VE ÖNEMİ

    Kadir gecesi, gecelerin en feyizlisi ve bereketlisidir. Çünkü bu gecede yapılan ibadet, kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlıdır. Nitekim bu konuda, aynı adı taşıyan sûrede şöyle buyurulur:

    "Doğrusu biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ııe olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail (a.s.) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. Gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

        KADİR GECESİ İBADETLERİ

        Hak dostları namaz borcu olanların mübârek gecelerde kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

        - Kur'ân-ı Kerîm okumak

        - Tevbe istiğfar etmek

        - Salat u selam getirmek

        - Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak

        - Allah'ı çokça zikretmek

        - Sadaka vermek

        PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN KADİR GECESİ DUASI VE ANLAMI

        Dini kaynaklarda yer alan bilgilere göre; Hz. Aişe bir gün Peygamberimize:

        +Ya Resullullah, Kadir Gecesi'ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim?

        – Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni. (Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)

        KADİR SURESİ ARAPÇA

        İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.
        Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.
        Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.
        Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.
        Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.

            KADİR SURESİNİN TÜRKÇE ANLAMI, MEALİ

            Doğrusu Biz, onu (Kurân'ı) Kadir gecesinde indirdik.
            Kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen?
            Kadr (Kadir) gecesi; bin aydan daha hayırlıdır.
            O gece Rab'lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner.
            O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.
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            Emlak Konut
            Haberler Yaşam 2023 Kadir Gecesi DUALARI, FAZİLETLERİ ve İBADETLERİ! KADİR GECESİ NE ZAMAN, hangi gün? Tüm dualar, dilekler kabul olacak...
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